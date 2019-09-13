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СМИ: умер автор фотографии "Неизвестного бунтаря" Чарли Коул

Ему было 64 года

ТАСС, 13 сентября. Американский фотограф Чарли Коул, один из авторов снимка "Неизвестного бунтаря" с площади Тяньаньмэнь в Пекине, умер на острове Бали в возрасте 64 лет. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, фотограф ушел из жизни на прошлой неделе.

Коул - один из четырех известных авторов фотографии "Неизвестного бунтаря" - человека, который в течение получаса сдерживал колонну танков на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время волнений в июне 1989 года.

"Я продолжал снимать, осознавая, что ему грозит верная гибель. Но, к моему удивлению, первый танк остановился, а затем попытался его объехать", - приводит издание воспоминания фотографа.

Снимок Коула был признан фотографией года по версии организации World Press Photo в 1990 году.

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