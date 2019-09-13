Победителей конкурса по разработке мастер-плана Дербента назовут в ноябре

ДЕРБЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Международный архитектурный форум пройдет в ноябре в Дагестане, в его рамках будут определены победители международного конкурса на разработку мастер-плана Дербента - одного из древнейших городов России, рассказал ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"Архитектурный форум международного формата, который объединит мероприятия, связанные с развитием Дербента, и в целом новые подходы в планировании и градостроительстве, пройдет в Дагестане с 19 по 21 ноября. В рамках форума будут представлены работы финалистов конкурса на мастер-план", - рассказал собеседник агентства.

Итоговое заседание жюри состоится 19 ноября. Форум пройдет в двух городах - в Дербенте и Махачкале. На форуме будут работать площадки, связанные с работой с такими городами, как Дербент, которые нуждаются как в популяризации исторической составляющей, так и в развитии города в целом.

"Наша первостепенная задача - это сделать Дербент туристическим городом международного масштаба. Мир должен знать это наследие", - считает Магомедов.

По его словам, Дербент - один из первых городов России, который подошел к разработке альтернативной документации по территориальному планированию посредством международного конкурса. "Во многих городах это генеральный план, как генплан как документ себя уже изжил. Мастер-план - это уже широкая практика в России и Европе, которая может определить более краткосрочную стратегию, уже с конкретными мероприятиями", - пояснил Магомедов.

О конкурсе

Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана городского округа "Город Дербент" стартовал 25 июня, его итоги будут подведены 19 ноября. Общий призовой фонд конкурса, сформированный из средств благотворительного фонда "Я люблю Дербент", составляет 14,5 млн рублей.

Заявки в оргкомитет конкурса подали 26 участников, в составе которых 64 компании (13 - индивидуально, 51 - в составе 13 мультинациональных консорциумов). Среди участников были представлены компании из 10 стран, большинство компаний представляли Россию - их 45. В конце июля завершился первый отборочный этап международного конкурса, жюри определило трех финалистов, которые разработают свой вариант мастер-плана Дербента и концепцию развития городской набережной. Ими стали консорциумы, в состав которых вошли российские и зарубежные эксперты. Финалистами конкурса стали консорциум под лидерством АйЭнДи Аркитектс из России (члены консорциума ADEPT (Дания), SWA (США), Найт Фрэнк (Россия), РашаДискавери (Россия), консорциум под лидерством Института Генплана Москвы (члены консорциума Гинзбург и Архитекторы (Россия), СКЦ (Россия) и консорциум под лидерством МАДМА из Нидерландов (член консорциума РТДА (Россия).

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития во исполнение поручения президента и в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.

О городе

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.

Внесен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.