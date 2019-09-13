Акция по восполнению лесных ресурсов после пожаров начнется в России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийская акция по восполнению лесных ресурсов после пожаров "Сохраним лес" начнется в субботу и продлится до конца октября. Ее участники планируют посадить в общей сложности порядка 30 млн деревьев, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"14 сентября Минприроды России и Рослесхоз дадут старт Всероссийской акции "Сохраним лес", миссия которой - восполнение лесных ресурсов после пожаров", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды, к 31 октября планируется высадить не менее 30 млн деревьев.

Присоединиться к акции могут все желающие. На ее официальном сайте есть интерактивная карта, на которой отмечены "точки" с местами высадки саженцев и информацией о дате, времени, а также контактами координатора. Весь инвентарь выдается организаторами на месте. Всего акция охватит 80 регионов.

По данным организаторов, в этом году восстанавливать леса после пожаров жителям страны помогут знаменитости - старт акции "Сохраним лес" дадут музыкант Денис Мацуев, актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, телеведущий Дмитрий Губерниев, певица Зара и другие. В Красноярском крае на посадку деревьев выйдет Promobot, созданный в России. Он умеет общаться с людьми, распознавать лица и речь, самостоятельно передвигается, "обходя" препятствия. Он полностью автономен и не нуждается в контроле со стороны человека.

Главная цель акции - к 2024 году увеличить площадь лесовосстановления и лесоразведения, чтобы она была равна площади вырубленных и уничтоженных пожарами лесов, прописана в нацпроекте "Экология", в рамках которого проводится "Сохраним лес". Всего на сохранение лесов потратят более 150 млрд рублей. Сейчас леса восстанавливаются только на 62%, через пять лет этот показатель должен составлять 100%.

О лесных пожарах этого года

Лесные пожары 2019 года начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. По данным Рослесхоза, предварительно ущерб от лесных пожаров в финансовом плане составил 7 млрд рублей с начала 2019 года.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 36 регионах установлен особый противопожарный режим. Окончательную оценку финансового и экологического ущерба, принесенного российским лесам пожарами этого года, проведут после 1 октября.