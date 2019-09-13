Сноуден рассказал о своей жизни в России

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси. Об этом бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США рассказал в опубликованном в субботу интервью журналу Spiegel.
"Я сознательно держу определенную дистанцию по отношению к российскому обществу. Я провожу свою жизнь в англоязычном сообществе", - сказал он. В то же время Сноуден отметил, что его жизнь не ограничивается лишь этими рамками. "Я встречаюсь с друзьями в городе, договариваюсь об ужинах. Я хожу с Линдси (супруга Сноудена - прим. ТАСС) гулять в парк, езжу на метро, беру такси, - рассказал он. - Но я не делаю селфи перед Кремлем, поскольку американское правительство использовало бы это, чтобы дискредитировать мою работу".
Экс-сотрудник АНБ полагает, что Россия "ответственна за очень многие достойные осуждения действия в мире", но задается вопросом, не делают ли то же самое США. "Не манипулировала ли она [Россия] выборами? Совершенно уверен. Но не манипулировали ли США выборами? Конечно, они это делают на протяжении десятилетий", - считает Сноуден. "Каждая страна, которая больше, чем Исландия, попытается вмешаться в важные выборы, и все всегда будут это отрицать", - полагает он.
Возвращение в США
Сноуден считает, что "становится все вероятнее", что он однажды вернется на родину. "Уже не так часто услышишь обвинения, которые выдвигались против меня еще в 2013 году", - полагает он.
По мнению американца, "мяч лежит на стороне поля правительства [США]". "Моя команда адвокатов поставила условие, что это должен быть справедливый процесс, то есть такой, на котором я могу открыто оправдываться", - сказал он в интервью другому немецкому СМИ - газете Suddeutsche Zeitung. "Но пока всего лишь обещали не пытать меня", - посетовал Сноуден.
Одновременно экс-сотрудник АНБ высказал мнение, что "везде политики поняли, что могут использовать технологии, чтобы быть в состоянии на новом уровне влиять на мир". В связи с этим он подчеркнул, что "[президент США Дональд] Трамп - не проблема, а продукт проблемы".
"Мы должны остановить массовый сбор данных", - призвал Сноуден. По его мнению, это касается не только спецслужб, но и таких корпораций, как Facebook и Google. "Если каждый человек в любое время будет подвергаться наблюдению, только на случай, что он может быть однажды опасен, то это изменяет характер общества", - заметил он. "Мы видим новый рост авторитаризма", - полагает Сноуден.
В интервью газете Die Welt он заявил, что не отказался бы от убежища в Германии. "Я думаю, что каждый, кто в определенной степени объективно оценивает историю, поймет, что, если бы Германия приняла меня, то это бы больше не рассматривалось, как враждебный акт против США", - полагает он.
В ноябре в России выйдут мемуары Эдварда Сноудена "Личное дело".
Об истории Сноудена
Бывший сотрудник АНБ в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.
В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.