Сноуден рассказал о своей жизни в России

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси. Об этом бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США рассказал в опубликованном в субботу интервью журналу Spiegel .

"Я сознательно держу определенную дистанцию по отношению к российскому обществу. Я провожу свою жизнь в англоязычном сообществе", - сказал он. В то же время Сноуден отметил, что его жизнь не ограничивается лишь этими рамками. "Я встречаюсь с друзьями в городе, договариваюсь об ужинах. Я хожу с Линдси (супруга Сноудена - прим. ТАСС) гулять в парк, езжу на метро, беру такси, - рассказал он. - Но я не делаю селфи перед Кремлем, поскольку американское правительство использовало бы это, чтобы дискредитировать мою работу".

Экс-сотрудник АНБ полагает, что Россия "ответственна за очень многие достойные осуждения действия в мире", но задается вопросом, не делают ли то же самое США. "Не манипулировала ли она [Россия] выборами? Совершенно уверен. Но не манипулировали ли США выборами? Конечно, они это делают на протяжении десятилетий", - считает Сноуден. "Каждая страна, которая больше, чем Исландия, попытается вмешаться в важные выборы, и все всегда будут это отрицать", - полагает он.

Возвращение в США

Сноуден считает, что "становится все вероятнее", что он однажды вернется на родину. "Уже не так часто услышишь обвинения, которые выдвигались против меня еще в 2013 году", - полагает он.

По мнению американца, "мяч лежит на стороне поля правительства [США]". "Моя команда адвокатов поставила условие, что это должен быть справедливый процесс, то есть такой, на котором я могу открыто оправдываться", - сказал он в интервью другому немецкому СМИ - газете Suddeutsche Zeitung. "Но пока всего лишь обещали не пытать меня", - посетовал Сноуден.