Депутаты из Германии посетят Крым в ноябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты немецкого парламента - Бундестага и земельных парламентов ФРГ посетят в ноябре 2019 года Республику Крым, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, сообщил ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета республики, глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

"В ноябре 2019 года у нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе", - сообщил Гемпель, отметив, что в ходе визита ожидаются встречи делегации с властями Крыма и общественностью. Он не уточнил состав делегации и ее численность.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.