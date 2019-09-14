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Опрос: почти 90% россиян не готовы стоять в очереди за новым iPhone

Согласно данным исследования Mail.ru, 82% респондентов также признают, что не будут заказывать новые модели заранее
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Абсолютное большинство опрошенных россиян не готовы стоять в очередях за смартфонами из новой линейки iPhone 11, почти столько же не собираются оформлять на них предзаказ. Об этом ТАСС сообщили в Mail.ru Group, данные получены в результате опроса пользователей одного из сервисов компании.

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Согласно результатам исследования, 88% респондентов не намерены стоять в очереди за новым iPhone, а 82% пользователей признают, что не будут заказывать новые модели заранее.

Из тех, кто хотел бы купить новый iPhone, 39% опрошенных склоняются в пользу iPhone 11 Pro Max, 31% выбрали бы iPhone 11 Pro, 30% отметили iPhone 11. При этом в целом четверть (25%) респондентов готовы перейти с Android на iOS, уточнили в Mail.ru Group.

Опрос также показал, что большинство россиян (76%) не готовы брать кредит на покупку новинок от Apple, однако 19% респондентов рассмотрели бы такую возможность при наличии хороших условий кредита.

Самыми интересными нововведениями в представленных моделях iPhone россияне считают съемку ультраширокоугольных фотографий и видео (39%), появление ночного режима в камере (39%), новый сканер лица Face ID с большим углом обзора (18%), профессиональное редактирование видео и рекордную яркость экранов при воспроизведении контента (12%).

Что касается цветов новых моделей, фаворитами у пользователей стали черный (35%), зеленый (24%) и золотой (9%).

Опрос проводился с 11 по 13 сентября среди 8395 российских пользователей сервиса Hi-Tech Mail.ru.

 

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