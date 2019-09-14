Умер руководитель махачкалинского музея "Россия - моя история" Азнаур Аджиев

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Директор исторического мультимедийного парка "Россия - моя история" в Махачкале, бывший министр печати и информации Дагестана Азнаур Аджиев умер после болезни, сообщается в субботу на странице музейного комплекса в Instagram.

Публикация от «Россия - моя история» (@myhistory.dagestan) 13 Сен 2019 в 9:15 PDT

"Сегодня после продолжительной болезни скончался директор нашего исторического парка, лауреат Государственной премии Республики Дагестан в области искусства, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей России Азнаур Чингисханович Аджиев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похороны Аджиева состоятся в субботу в Хасавюрте.

Азнаур Аджиев родился в 1973 году в Хасавюрте. Трудовую деятельность начал в 1995 году ассистентом кафедры арабского языка Дагестанского государственного педагогического университета. С 2006 по 2013 год работал заместителем гендиректора, генеральным директором республиканской государственной вещательной компании "Дагестан". С 2013 по 2016 год был министром печати и информации Дагестана. После работал советником главы республики.

С мая 2017 года Аджиев руководил пресс-службой администрации главы и правительства Дагестана. В июне 2018 года возглавил исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале. Аджиев награжден почетной грамотой президента РФ. У него остались жена и трое детей.