СМИ: во Франции покажут 90-метровый гобелен по мотивам сериала "Игра престолов"

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Байе с середины сентября и до конца года смогут бесплатно посмотреть на гобелен, сотканный по мотивам сериала "Игра престолов". Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Гобелен был соткан по заказу туристического офиса Ирландии, в которой проходила большая часть съемок сериала. На своих 90-метрах полотно в средневековой манере рассказывает о всех самых значимых эпизодах, произошедших в жизни обитателей вымышленного континента Вестероса.

Работа будет вывешена возле гобелена из Байе, описывающего завоевание Англии Вильгельмом Завоевателем и события битвы при Гастингсе. Этот гобелен был соткан в XI веке нашей эры и имеет длину около 70 м. "У нас появляется уникальная возможность сравнить две работы, есть что-то похожее в том, как ведется повествование", - отметил директор музея Антоан Верней. Он пояснил, что в основе рисунка древнего гобелена лежит тема завоевания, так же как и "борьба за власть является основной темой сериала".

"Это дань автору или авторам гобелена из Байё, которые были бы рады узнать, что в XXI веке кто-то еще вдохновляется на создание гобеленов на такие мотивы", - подчеркнул он.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, а показ заключительного, восьмого сезона завершился в США 19 мая 2019 года, достигнув рекордных показателей по зрительской аудитории - 13,8 млн. Эта киносага - один из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения: ее создание обошлось, по оценкам местных СМИ, в $500 млн.