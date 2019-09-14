"Роза-хутор" готов делиться с Китаем опытом организации спорта и отдыха

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейший российский курорт "Роза-хутор" как место проведения XXII Олимпийских игр готов делиться опытом организации зимнего спорта и отдыха с Китаем, который будет принимать Олимпиаду-2022. Об этом сообщила ТАСС на Пекинской неделе дизайна куратор Павильона московского дизайна (Moscow Design Pavilion) и представитель курорта "Роза-хутор" в Китае по установлению партнерских связей Анна Бессмертная.

"Роза Хутор" - это, конечно, Сочи. Но курорт не случайно стал стратегическим партнером московского стенда. Он известен как амбассадор lifestyle-туризма в России. Это место сочетает в себе спорт, красоту природы, отличную инфраструктуру, прекрасную кухню и развлечения, отражая тенденции современного образа жизни россиян", - сказала Бессмертная.

"Нам бы хотелось, чтобы китайцы знали и посещали не только Москву и Санкт-Петербург, но и знакомились с другими регионами, нам есть что показать, тем более в преддверии зимней Олимпиады в Пекине и Чжанцзякоу, - отметила она. - У нас есть чем поделиться в плане подготовки, мы собираемся плотно работать с китайскими партнерами, обучать их спортивных менеджеров, персонал, всячески помогать китайским друзьям в организации Игр и всего, что им сопутствует".