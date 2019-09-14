В Южной Корее появятся дроны скорой помощи

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская Служба национальных парков со следующего года может начать использовать беспилотники для доставки средств первой медицинской помощи в горной местности. Как сообщило агентство Рёнхап, всего Южная Корея планирует закупить 32 квадрокоптера.

"Дроны имеют ряд преимуществ, иногда их применение является единственной возможностью оказать помощь", - заявили в Министерстве охраны окружающей среды, в структуру которого входит Служба национальных парков.

Как поясняет Yonhap, беспилотный летательный аппарат обладает большей мобильностью и способен прибыть на место быстрее, чем сотрудники скорой помощи, которым пришлось бы преодолевать сложный горный рельеф. Кроме того, дрон может доставить лекарства туда, куда не сможет приземлиться медицинский вертолет.

Летательный аппарат будет оснащен аптечкой и дефибриллятором для оказания срочной помощи туристам, оказавшимся далеко в горах. Устройство способно находить пострадавших с помощью GPS технологии, а инфракрасные и тепловые камеры позволяют определять точное местонахождение пострадавшего.

Эффективность дронов в доставке средств первой медпомощи была проверена во время тестов в пригороде Сеула в парке Пукхансан, который пользуется большой популярностью среди любителей прогулок по горам. Первый экземпляр поступил туда в декабре 2018 года.

По информации Yonhap, беспилотники нуждаются в доработке некоторых систем, в особенности это касается GPS-технологии.

"Конструкторы продолжают поиск решений. Окончательные сроки поставки зависят от результатов этих исследований", - сказал представитель службы.

В марте 2019 года американская логистическая компания USP объявила, что станет доставлять лекарства в одну из больниц Роли с помощью дрона.