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Медведев поздравил Ростов-на-Дону с 270-летием

Премьер назвав его одним из главных городов юга РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей Ростова-на-Дону с 270-летием города, подчеркнув, что он является одним из главных мегаполисов на юге РФ. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Примите мои искренние поздравления с 270-летием Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. "Сегодня Ростов-на-Дону - один из главных мегаполисов юга России, крупнейший экономический, промышленный, транспортный и образовательный центр", - подчеркнул премьер.

По его словам, в городе "активными темпами ведется жилищное строительство, создается современная инфраструктура, реализуются инвестиционные проекты", а также много делается для того, чтобы Ростов-на-Дону "был благоустроенным, удобным для каждого жителя и привлекательным для туристов".

Медведев напомнил, что жители города доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, проявляли мужество и героизм. "Ростов-на-Дону достойно прошел через тяжелейшие испытания и по праву носит почетное звание Города воинской славы", - подчеркнул глава правительства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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