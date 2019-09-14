В старейшем парке во Владикавказе создадут шахматный клуб

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Шахматный клуб появится во Владикавказе в старейшем на Юге России парке имени Коста Хетагурова. Об этом сообщили в субботу ТАСС в администрации города.

"В следующем году появится в парке шахматный клуб. Мы решили, что надо вернуть сюда людей, которые играют в шахматы. Здесь будет открытая веранда, раньше она там и была, внизу будет шахматное кафе, где дети будут учиться играть", - сказал представитель администрации.

В настоящее время в парке идет реконструкция. Работы начались в июле 2018 года по программе "Формирование комфортной городской среды" партии "Единая Россия". Их планируется завершить к ноябрю.

Центральный парк имени Коста Хетагурова во Владикавказе является одним из старейших на Юге России. С XIX века - это место является любимым для горожан, что местные жители и подтвердили во время рейтингового голосования - большинство из более чем 135 тыс. голосующих высказались за его благоустройство.