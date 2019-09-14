Испытательному стрелковому полигону в Алтайском крае присвоили имя Калашникова

БАРНАУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Испытательному стрелковому полигону Барнаульского патронного завода, который открылся в субботу после масштабной реконструкции, к 100-летию со дня рождения Героя России и уроженца Алтайского края Михаила Калашникова присвоили имя знаменитого конструктора-оружейника.

"Сегодня мы открываем стрелково-спортивный комплекс имени Михаила Калашникова. Он прожил лишь небольшую часть своей жизни в Алтайском крае, но именно здесь происходило его становление", - сказал на церемонии открытия губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В 2019 году на полигоне, на котором проходят не только испытания продукции патронного завода, но и стрелковые соревнования, была проведена масштабная реконструкция, в которую завод вложил более 40 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства края, инфраструктура объекта теперь соответствует всем современным требованиям стрелкового комплекса и позволяет проводить соревнования в классе "Карабин", что является уникальным в России.

По словам руководителя дирекции по специальным проектам Федерации практической стрельбы России Анастасии Черненко, реконструированный полигон будет способствовать развитию стрелкового спорта в Сибирском федеральном округе. "Стрельбище построено с учетом текущего ландшафта абсолютно оптимально, - рассказала журналистам Черненко. - Здесь шесть галерей, в которых можно стрелять из разных видов оружия на дистанции от 50 до практически 600 м. Дистанция 600 м очень редкая, фактически уникальная [для России]".

Патронный завод был эвакуирован в Барнаул из подмосковного Подольска в первый месяц Великой Отечественной войны. Тогда же был создан полигон площадью 11 га, на котором проводятся приемо-сдаточные и технологические испытания продукции завода. 24 ноября 1941 года завод отправил на фронт первую партию патронов, этот день и считается днем рождения завода. Каждый второй патрон в годы войны был изготовлен на Алтае. Сейчас завод выпускает более 200 модификаций патронов.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.