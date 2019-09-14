СМИ: в Монреале будут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды

ОТТАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Монреаля (провинция Квебек) намерены уже со следующего месяца ввести штрафы за неправильную парковку велосипедов на городских улицах. Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.

Мэрия мегаполиса обещает в самое ближайшее время разработать новые правила парковки для велотранспорта, включая электрические велосипеды, которые набирают все большую популярность у горожан. Последние активно внедряют в Монреале компании Uber и Lime, предлагающие этот экологический вид транспорта на прокат. Согласно статистике за август этого года, в среднем ежедневно на электровелосипедах совершалось 1570 поездок.

Власти Монреаля намерены ввести штрафы за неправильную парковку в размере 50 канадских долларов (около $38) для частных лиц и 100 канадских долларов (почти $76) - для компаний-операторов электровелосипедов. Цель нововведения - навести порядок на улицах мегаполиса, где с каждым годом растет число велосипедистов, которые паркуют велосипеды как им вздумается, пристегивая их специальными креплениями к фонарным столбам, лавочкам, автобусным остановкам и другим предметам городского интерьера. Ожидается, что закон о велопарковке вступит в силу 21 октября.

Монреаль является вторым по численности населения городом Канады. В нем проживают более 1,7 млн жителей.