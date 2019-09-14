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Пашинян поздравил Медведева с днем рождения и отметил его роль в отношениях двух стран

Глава армянского кабмина подтвердил готовность Еревана продолжать диалог между двумя государствами и совместную работу

ЕРЕВАН, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу направил поздравительное послание председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по случаю его 54-летия, отметив роль главы российского кабмина в углублении отношений двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич, позвольте от имени правительства Армении и от себя лично поздравить Вас с днем рождения. Ваша многолетняя деятельность на высших государственных постах вызывает большое уважение в мире и в Армении, в частности. Ваш опыт руководителя и политика востребован не только в деле развития стратегических отношений между нашими странами, но и на евразийском пространстве", - говорится в поздравительном послании Пашиняна.

Глава армянского кабмина подтвердил готовность Еревана продолжать диалог между двумя государствами и совместную работу во благо народов Армении и России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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