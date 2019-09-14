Экологи расследуют аномальную смертность тюленей на Аляске

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Экологи США бросили все ресурсы на расследование причин массовой гибели тюленей у берегов Берингова и Чукотского морей на Аляске. Аномальную смертность ученые начали фиксировать еще с июня прошлого года, всего погибло почти 300 животных, сообщает агентство Associated Press.

"Мы рассматриваем широкий круг возможных причин, но пока ничего не можем исключить из списка, - рассказала представитель агентства по морским млекопитающим при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований Джули Спигл. - Например, это может быть вызвано вирусами, бактериями, цветением водорослей. Температура воды в Беринговом и Чукотском море летом прошлого и этого года была выше".

Биологи получили данные о 282 случаях, что в пять раз превышает средние показатели смертности. На побережье были обнаружены останки 85 лахтаков или морских зайцев, 66 кольчатых нерп и 40 пятнистых тюленей, вид 91 особи определить не удалось. У многих выброшенных на берег животных отсутствовал мех. Специалисты выделили одну особенность: все смерти произошли исключительно в летний период.

Аномалии и раньше происходили в данном районе Аляски. С 2011 по 2016 год тюлени и моржи также гибли здесь по необъяснимым причинам, однако экологи не склонны связывать это воедино. Впрочем, из-за таяния арктических льдов кольчатые нерпы и лахтаки включены в список видов, находящихся под угрозой.

Лахтаки - одни из самых крупных представителей тюленей, имеют короткую морду с длинными белыми усами. Кольчатые нерпы получили свое название благодаря светлым кольцам на шерсти, а пятнистых тюленей отличает светлая окраска меха с темными пятнами.