Церемония прощания с Мугабе проходит в Зимбабве

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе началась в субботу в столице страны Хараре на Национальном спортивном стадионе. Трансляцию мероприятия ведет южноафриканская телекомпания eNCA .

Возглавляет церемонию нынешний лидер страны Эммерсон Мнангагва. На поле выстроен почетный караул, трибуны стадиона, которые вмещают 60 тыс. человек, заполнены до отказа. "Давайте оставим сегодня в стороне наши разногласия и соберемся вместе, чтобы вспомнить прошлое и заглянуть в будущее как единая гордая, независимая и свободная нация", - заявил, открывая церемонию, Мнангагва.

В зоне для высокопоставленных гостей стадиона, согласно официальному коммюнике зимбабвийского правительства, присутствуют 11 действующих глав государств и правительств Африки. Среди них президенты Анголы, Демократической Республики Конго, Мозамбика, ЮАР, Кении, Замбии, Намибии. Кроме того, на церемонию прибыли официальные представители руководств КНР, Кубы, Ирана, Никарагуа и Венесуэлы.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве РФ в Хараре, российскую делегацию возглавляет посол России в Зимбабве Николай Красильников.

Южноафриканская радиостанция SABC отмечает, что в честь Мугабе будет воздвигнут мавзолей. 15 сентября на столичном кладбище, известном как "Акр национальных героев", заложат первый камень в его основание. Захоронение бывшего президента пройдет на национальном кладбище в середине октября, когда закончится возведение монумента, заявил в этой связи официальный представитель семьи и племянник экс-президента Лео Мугабе.