Церемония прощания с Мугабе проходит в Зимбабве

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе началась в субботу в столице страны Хараре на Национальном спортивном стадионе. Трансляцию мероприятия ведет южноафриканская телекомпания eNCA.
Возглавляет церемонию нынешний лидер страны Эммерсон Мнангагва. На поле выстроен почетный караул, трибуны стадиона, которые вмещают 60 тыс. человек, заполнены до отказа. "Давайте оставим сегодня в стороне наши разногласия и соберемся вместе, чтобы вспомнить прошлое и заглянуть в будущее как единая гордая, независимая и свободная нация", - заявил, открывая церемонию, Мнангагва.
В зоне для высокопоставленных гостей стадиона, согласно официальному коммюнике зимбабвийского правительства, присутствуют 11 действующих глав государств и правительств Африки. Среди них президенты Анголы, Демократической Республики Конго, Мозамбика, ЮАР, Кении, Замбии, Намибии. Кроме того, на церемонию прибыли официальные представители руководств КНР, Кубы, Ирана, Никарагуа и Венесуэлы.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве РФ в Хараре, российскую делегацию возглавляет посол России в Зимбабве Николай Красильников.
Южноафриканская радиостанция SABC отмечает, что в честь Мугабе будет воздвигнут мавзолей. 15 сентября на столичном кладбище, известном как "Акр национальных героев", заложат первый камень в его основание. Захоронение бывшего президента пройдет на национальном кладбище в середине октября, когда закончится возведение монумента, заявил в этой связи официальный представитель семьи и племянник экс-президента Лео Мугабе.