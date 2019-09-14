В Великом Новгороде стартовал финал соревнований на ретро-автомобилях "К истокам Руси"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Финальный этап Кубка Российской автомобильной федерации 2019 года по ралли на классических автомобилях "К истокам Руси" стартовал в Великом Новгороде в субботу. Маршрут протяженностью более 130 км преодолеют более 20 экипажей, автомобилям которых больше четверти века.

"Участников экипажей ждет очень атмосферный маршрут - 130 км по пути "К истокам Руси". От всей души поздравляю с открытием соревнований", - сказала зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Дистанция соревнований составляет 134 км и проходит по территориям Великого Новгорода и Новгородского района. По замыслу организаторов, маршрут пытались приблизить к пути движения варягов Рюрика по землям древних славян в IX веке. Участники гонки - более 20 экипажей из Москвы и Московской области - стартовали с центральной площади Великого Новгорода, но перед этим все желающие могли сфотографироваться с ретро-автомобилями, пообщаться с пилотами и штурманами. Самой раритетной моделью на соревнованиях стал автомобиль Jaguar XK120 1952 года, самыми "молодыми" - ВАЗ-2103 и ГАЗ-24 1981 года выпуска.

"Это обалденное чувство, когда мы живем в современном мире, ездим на современных новых машинах, а тут - показать, как жили раньше", - сказал журналистам пилот автомобиля ВАЗ-2103 Максим Никулин. В финальном этапе ралли он участвует со своей дочерью, которая стала самым юным штурманом на этих гонках - Кристине Никулиной 14 лет.

"Началось все с того, что папа в 2015 году купил запорожец "Ялта 965", и как-то один раз поучаствовали, а потом появилось стремление к этому, тяга", - рассказала Кристина.

Впервые финал Кубка Российской автомобильной федерации на классических автомобилях прошел в Великом Новгороде в 2018 году под девизом "Дорогами Победы". Маршрут тогда составлял более 500 км через Великий Новгород, Шимск, Старую Руссу, Парфино, Крестцы, Валдай, Боровичи.