В кирхе XIX века в Калининградской области начался капитальный ремонт

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Работы по переоборудованию кирхи 1869 года постройки в концертный зал начали в городе Славск Калининградской области. Об этом в субботу сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.
"Как и обещали, начали капитальный ремонт Славской кирхи. Здесь при поддержке Русской православной церкви будет создан культурный центр с концертным залом", - написал он.
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Как и обещали начали капитальный ремонт Славский кирхи, здесь при поддержке Русской Православной Церкви будет создан культурный центр с концертным залом. Высота шпиля кирхи 51 метр, сверху видно соседнюю Литву. Проект реконструкции сложный, закончим только в начале 2021 года, у Славска появится отличный объект для туристического показа и отдыха горожан. #ВостокЖив #Славск #кирха #РПЦ
Он отметил, что проект реконструкции сложный, закончить работы планируют только в начале 2021 года. "У Славска появится отличный объект для туристического показа и отдыха горожан. Высота шпиля кирхи 51 м, сверху видно соседнюю Литву", - написал Алиханов, не уточнив стоимость работ.
Фахверховая кирха в Хайнрихсвальде (ныне Славск) была построена в 1686-1694 годах. Со временем она обветшала, на ее месте 17 июня 1867 года была заложена новая кирха в готическом стиле, строительство которой было завершено 15 октября 1869 года. Во время Второй мировой войны кирха не пострадала, однако в послевоенные годы был разобран орган, утрачено внутреннее убранство, здание стали использовать как склад. В марте 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения.