В кирхе XIX века в Калининградской области начался капитальный ремонт

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Работы по переоборудованию кирхи 1869 года постройки в концертный зал начали в городе Славск Калининградской области. Об этом в субботу сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

"Как и обещали, начали капитальный ремонт Славской кирхи. Здесь при поддержке Русской православной церкви будет создан культурный центр с концертным залом", - написал он.