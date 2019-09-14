Премьер Белоруссии поздравил Медведева с днем рождения

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в субботу в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым поздравил его с днем рождения, а также обсудил с ним вопросы интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского правительства.

"В рамках разговора были обсуждены актуальные для двусторонних отношений вопросы интеграционной повестки", - отметили в пресс-службе совмина.

Премьер-министр Белоруссии пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия, отметили в белорусском правительстве. В совмине уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.