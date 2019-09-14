В Оренбуржье прошли памятные церемонии в связи с 65-летием ядерных испытаний в Тоцком

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Память погибших и умерших испытателей ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954 году почтили в субботу в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства социального развития региона Ольга Георгобиани.

"В Тоцком районе прошли мероприятия, посвященные 65-й годовщине войсковых учений на Тоцком полигоне. У мемориального знака участникам событий 1954 года состоялся митинг памяти. Более 30 ветеранов и членов семей умерших ветеранов пришли отдать дань уважения мужеству тех, кто выполнял свой воинский и гражданский долг, принял на себя поражающее действие атомного оружия. Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем частей и подразделений 21-й бригады", - сказала Георгобиани.

Непосредственно на месте испытаний в субботу побывали представители правительства Оренбургской области, органов местного самоуправления, общественных организаций, Министерства обороны РФ.

"Оренбуржцы и оренбургская земля выполнили, по сути, миротворческую миссию: спасли мир от ядерного безумия. Именно после применения атомного оружия в Тоцком правительства стран, владеющих им, пришли к выводу: нельзя развязывать атомную войну, в ней не будет победителей", - передает слова и.о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павла Самсона пресс-служба министерства.

Параллельно памятные мероприятия прошли в Оренбурге, где цветы возложили к обелиску "Жертвам радиационных аварий" в одноименном сквере. У мемориала собрались ветераны подразделений особого риска, члены Совета ветеранов города. За день до этого торжественный митинг состоялся возле памятного знака "Орчанам, пострадавшим от радиации" в Орске. В мероприятии приняли участие почетные гости, ветераны подразделений особого риска, учащиеся средне-специальных учебных заведений и школ, сообщается на сайте администрации города.

В 1954 году на Тоцком полигоне в Оренбургской области ядерная бомба РДС-2 мощностью 38 килотонн была впервые применена в ходе войсковых учений, в которых принимали участие 45 тыс. солдат. На месте событий находились ученые военных и гражданских научно-исследовательских институтов Академии наук СССР, изучавшие воздействие атомного оружия на людей, животных, технику и окружающую среду с целью выработки средств защиты населения от атомного оружия. В настоящее время в Оренбургской области проживает 224 ветерана подразделений особого риска, 65 из них - участники событий 1954 года в Тоцком.