Медведев посетит Белград в годовщину освобождения от фашистов

БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Белград в рамках празднования 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента Сербии Александара Вучича.

"Президент Сербии Александар Вучич разговаривал сегодня по телефону с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и поздравил его с днем рождения, пожелав здоровья, личного счастья и успеха на ответственном посту во благо Российской Федерации, братского русского народа и отношений двух стран. Президент Вучич в долгой дружеской беседе еще раз озвучил приглашение премьеру Медведеву посетить Сербию, которое премьер Медведев с радостью принял", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Для нас особая честь, что вы посетите нас, когда мы отмечаем 75-летие освобождения Белграда, чтобы мы вместе отпраздновали день, когда наши народы, объединенные свободолюбием, победили общего врага", - цитирует пресс-служба слова сербского лидера.

В свою очередь Дмитрий Медведев "поблагодарил за теплые поздравления и сказал, что рад визиту в Белград и совместному празднованию победы над фашизмом". "Он также заявил, что продолжит работать над дальнейшим развитием сотрудничества Сербии и России и договариваться о совместных проектах", - говорится в сообщении. Вучич поблагодарил российского премьер-министра "за внимание, которое тот уделяет развитию отношений России и Сербии на основах стратегического партнерства и неразрывной дружбы", а также выразил благодарность российскому правительству за все, что оно делает для Сербии в защите ее жизненных и национальных интересов, в первую очередь по вопросу Косова и Метохии, говорится в документе.

Пресс-служба сербского лидера также сообщила, что Вучич направил Медведеву в подарок книги о сербском языке и литературе, изданные филологическим факультетом Белградского университета на русском языке.

Как сообщила пресс-служба российского кабмина, визит Медведева в Белград пройдет 19-20 октября. Торжественные мероприятия в Белграде, посвященные 75-й годовщине освобождения сербской столицы от нацистов, состоятся 20 октября. Медведев посещал Белград в 2009 году.