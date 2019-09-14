Южно-Сахалинск отпраздновал день рождения открытием фонтана, салютом и концертом Билана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Южно-Сахалинска в субботу отметили 137-летие города открытием мультимедийного музыкального фонтана, концертом Димы Билана, коллектива "Хор Турецкого", большой развлекательной программой и праздничным салютом. Об этом сообщил ТАСС представитель администрации областного центра.

"С 11:00 (03:00 мск) до позднего вечера южносахалинцев и гостей города ждали сюрпризы, игры, конкурсы, мастер-классы. В городе работали несколько тематических площадок. Ярким событием стало открытие в городе светомузыкального фонтана - подарка городу от Сбербанка, администрации и строительной отрасли", - сообщил собеседник агентства.

Праздник начался шествием горожан, представителей предприятий и учреждений Южно-Сахалинска. После этого в городском парке развернулась большая концертная программа с выступлениями местных творческих коллективов. Подарком для жителей Южно-Сахалинска стал огромный пирог, вынесенный для горожан на стадион в парке.

Завершилось празднование лазерным шоу, вечерним концертом Димы Билана, коллектива "Хор Турецкого" и праздничным фейерверком.