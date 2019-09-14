РПЦ приняла архиепископа Западноевропейского экзархата в свою юрисдикцию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) приняла обращение архиепископа Хариопольского Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ, сообщает в субботу пресс-служба Московского патриархата.

"14 сентября 2019 года Священный Синод рассмотрел обращение архиепископа Иоанна (Реннето) о вступлении в каноническое общение единство с Московским Патриархатом вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами. Члены Священного Синода, обсудив это обращение посредством способов удаленной связи, постановили принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом "Дубнинский", а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление", - написано на сайте РПЦ.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже, чьи приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. В ответ на это решение патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

На Генеральной ассамблеи архиепископии, состоявшейся 7 сентября, 58% приходов проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. В то же время устав организации предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто. После этого заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что священники и общины архиепископии, которые выразят желание перейти в Русскую православную церковь (РПЦ), могут быть приняты в нее индивидуально.