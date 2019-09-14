Празднование Дня города в Пятигорске открыл "Карнавал цветов"

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Шоу "Карнавал цветов" открыло программу торжеств в день 239-й годовщины образования города Пятигорска, говорится в сообщении на сайте администрации города-курорта.

"Миллион алых роз, колокольчиков, ромашек, васильков стал традиционным подарком любимому городу от воспитанников творческих коллективов всех школ города. На позитивной ноте с яркого, театрализованного шоу "Карнавал цветов" начались сегодня праздничные мероприятия, посвященные Дню города", - говорится в сообщении.

Школьники в нарядах подсолнухов, незабудок и других цветов, а также бабочек и ягод шествовали по одной из центральных улиц города, уточняется в сообщении.

Кульминацией торжеств ко Дню горда Пятигорска, отметили в мэрии, станет вечерняя театрализованная программа "Этот город самый лучший!", которая пройдет на Поляне песен на склоне горы Машук. На сцене выступят творческие коллективы города, а также группа "Цветы", вокально-инструментальный ансамбль "Лейся песня" и певец Владимир Маркин.

Пятигорск возник в конце XVIII века как один из пунктов Азово-Моздокской укрепленной линии, учрежденной Екатериной II для защиты южных рубежей империи. Крепость, воздвигнутая в 1780 году "у Бештовых гор", стала называться Константиногорской, по имени Константина - внука государыни. Неподалеку от крепости появилось поселение Горячие воды, где у целебных источников отдыхали приезжие.

Сегодня Пятигорск - самый крупный город в регионе Кавказских Минеральных Вод с населением более 213 тыс. человек. Это старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. На курорте имеются крупнейшая в Европе радоновая лечебница, питьевые галереи, бюветы, ингалятории, ванны, грязелечебница. Один из главных символов Пятигорска - гора Машук, расположена в курортной зоне города, его высота 993 м.