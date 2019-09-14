Воздушные шары с именами погибших в авиакатастрофе в 2008 году поднялись в небо над Пермью

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Родственники и близкие, представители местной власти почтили в субботу минутой молчания память 88 жертв произошедшей в 2008 году над Пермью авиакатастрофы, после чего запустили в небо воздушные шары с именами погибших. Церемония прошла на мемориальном комплексе на месте крушения самолета Boeing-737 в Свердловском районе города, сообщила пресс-служба мэрии.

"11 лет прошло с момента авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing-737. В этот день на мемориальном комплексе на месте крушения самолета в Свердловском районе Перми состоялась официальная церемония памяти. Ее участники почтили память погибших минутой молчания, после чего родственники и близкие написали на 88-ми воздушных шарах личные послания погибшим и отпустили их в небо", - говорится в сообщении.

Самолет Boeing-737, совершавший рейс по маршруту Москва - Пермь, разбился в Перми утром 14 сентября 2008 года. На борту самолета находились 88 человек: 82 пассажира и шесть членов экипажа.

По данным Пермского межрайонного следственного отдела Уральского следственного управления на транспорте, перед последним рейсом у самолета не работала система предупреждения об опасности столкновения и автомат управления тягой двигателей.

Уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть двух и более лиц" несколько раз прекращалось в связи со смертью виновного лица, которым был назван командир самолета Родион Медведев. Однако расследование дела неоднократно возобновлялось по просьбам и жалобам родственников погибших. В последний раз постановление о прекращении было вынесено судом в 2012 году.