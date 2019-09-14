В Крыму обезвредили немецкую бомбу времен войны, обнаруженную на ветках дерева

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты обезвредили немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на ветках дерева у тропы близ одного из сел Крыма. Об этом в субботу сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"За прошедшие сутки личный состав Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провел две операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен ВОВ в городском округе Керчь и Ленинском районе", - говорится в сообщении.

Как в субботу сообщили в ведомстве, накануне поступило сообщение о том, что в поселке Аджимушкай во время строительства фундамента хозяин участка нашел металлический предмет, напоминающий снаряд, прибывшие на место специалисты группы разминирования определили, что это осколочная авиабомба весом порядка 10 кг.

"В тот же день на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в 5 км от села Бондаренково Ленинского района на склоне одного из оврагов, где проходит тропа к морю, прямо на ветках дерева висит взрывоопасный предмет", - сообщили в региональном ведомстве. Оказалось, что это немецкая бомба весом 1 кг. Специалисты провели дополнительное обследование места и обнаружены там еще две авиационные осколочные бомбы весом 2,5 кг и 20 кг.

Все найденные боеприпасы были доставлены на специализированный полигон, где их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности, уточняется в сообщении.