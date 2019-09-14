В ЛНР заявили, что Киев из-за аварии прекратил подачу воды с Петровской насосной станции

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Украина из-за аварии на водоводе прекратила подачу воды в Луганскую народную республику с Петровской насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия ЛНР "Лугансквода".

"По сообщению коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", 14 сентября из-за резкого снижения давления в Петровском магистральном водоводе с 07:30 аварийно остановлена Петровская насосная станция", - цитирует сообщение предприятия агентство Луганскинформцентр. В результате была прекращена подача воды в села Раевка, Лиман, Светлое, Шишково, Стукалова Балка, Металлист, Цветные Пески, Веселая Гора, Приветное и Обозное Славяносербского района.

Как сообщили на предприятии "Лугансквода", во избежание серьезных сбоев в водоснабжении сел уже выполнены необходимые переключения запорной арматуры для подачи воды из городских источников.

"При необходимости по заявкам поселковых советов будет осуществляться подвоз воды. Что касается Луганска, то жителям восточного массива и частично центральной части города Луганска вода будет подаваться согласно установленному графику (утро-вечер)", - уточнили на предприятии.

Предположительно, порыв трубопровода произошел на правом берегу реки Северский Донец вблизи линии соприкосновения сторон. Обследование данного участка трубопровода и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва начнутся сразу же после получения согласований с Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

Украинская сторона поставляет воду в республику с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь - верхняя часть Каменнобродского района.

По данным предприятия "Лугансквода", республика самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%.