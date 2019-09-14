Золотой унитаз стоимость более $1,25 млн украли из дворца, где родился Черчилль

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Унитаз из 18-каратного золота стоимостью более £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу) был украден из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир. Об этом сообщило в субботу на своей странице в Facebook местное управление полиции.
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Opening today at the Blenheim Palace, is Maurizio Cattelan’s first and most significant solo exhibition in the UK in twenty years. It will feature new works specially made for the show. The new works will be joined by a number of his most iconic pieces as part of a themed selection displayed throughout the 18th century Palace, engaging with Blenheim’s history and unique setting. @blenheimartfoundation #mauriziocattelan #cattelan #art #contemporaryart #artfoundation #soloexhibition #blenheim #hyperrealisticsculpture #popculture #satire #socialcommentary #america #goldentoilet #SirWinstonChurchill #uk #worldartfoundations
"Мы расследуем кражу, произошедшую в Бленеймском дворце рано утром. Дорогостоящий золотой унитаз был украден и к настоящему моменту не найден. Был арестован один человек, в настоящий момент находящийся в отделении полиции. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы располагаете какой-либо информацией, касающейся произошедшего", - говорится в сообщении.
Украденный унитаз является произведением итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, выставка работ которого открылась во дворце в четверг. В родовом имении герцогов Мальборо, где в 1874 году появился на свет будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, были размещены и другие провокационные работы Каттелана, включая статуи молящегося на коленях Адольфа Гитлера и убитого метеоритом Папы Римского Иоанна Павла II. Инсталляция с унитазом, носящая название "Америка", проработала всего два дня. В ночь на субботу группа злоумышленников, в распоряжении которых, по оценкам полиции, было по меньшей мере два автомобиля, демонтировала экспонат и скрылась с места около 04:50 утра по местному времени (06:50 мск). Через несколько минут после этого в полицию поступило сообщение о похищении унитаза.
Поскольку он был подключен к дворцовой системе канализации, чтобы у посетителей выставки была возможность воспользоваться им по прямому назначению, кража привела к частичному затоплению помещений дворца. Никто из лиц, проживающих на его территории, не пострадал в результате действий преступников. В настоящий момент большая часть Бленейма и окружающего усадьбу парка открыта для посещения туристами, однако семейство нынешнего герцога Мальборо по-прежнему занимает одно крыло дворца.