Золотой унитаз стоимость более $1,25 млн украли из дворца, где родился Черчилль

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Унитаз из 18-каратного золота стоимостью более £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу) был украден из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир. Об этом сообщило в субботу на своей странице в Facebook местное управление полиции.

"Мы расследуем кражу, произошедшую в Бленеймском дворце рано утром. Дорогостоящий золотой унитаз был украден и к настоящему моменту не найден. Был арестован один человек, в настоящий момент находящийся в отделении полиции. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы располагаете какой-либо информацией, касающейся произошедшего", - говорится в сообщении.

Украденный унитаз является произведением итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, выставка работ которого открылась во дворце в четверг. В родовом имении герцогов Мальборо, где в 1874 году появился на свет будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, были размещены и другие провокационные работы Каттелана, включая статуи молящегося на коленях Адольфа Гитлера и убитого метеоритом Папы Римского Иоанна Павла II. Инсталляция с унитазом, носящая название "Америка", проработала всего два дня. В ночь на субботу группа злоумышленников, в распоряжении которых, по оценкам полиции, было по меньшей мере два автомобиля, демонтировала экспонат и скрылась с места около 04:50 утра по местному времени (06:50 мск). Через несколько минут после этого в полицию поступило сообщение о похищении унитаза.

Поскольку он был подключен к дворцовой системе канализации, чтобы у посетителей выставки была возможность воспользоваться им по прямому назначению, кража привела к частичному затоплению помещений дворца. Никто из лиц, проживающих на его территории, не пострадал в результате действий преступников. В настоящий момент большая часть Бленейма и окружающего усадьбу парка открыта для посещения туристами, однако семейство нынешнего герцога Мальборо по-прежнему занимает одно крыло дворца.