В РПЦ назвали воссоединение русских приходов с главой Архиепископии волей ее создателей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Обращение архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о вступлении в каноническое единство с Русской православной церковью (РПЦ), удовлетворенное Священным Синодом, отражает волю архиереев, создавших архиепископию в 1930-е годы. Такое мнение высказал ТАСС в субботу заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов.

"Митрополит Евлогий, основатель русского эмигрантского церковного удела в Западной Европе, из которого и выросла архиепископия, был уверен, что со временем его единство с Русской церковью будет восстановлено. Такую веру он выражал еще в 1931 году, когда под давлением исторических обстоятельств временно перешел в юрисдикцию Константинопольского патриархата, и умер архиереем Русской церкви, воссоединившись с ней в 1945 году. Теперь этот долгий путь домой подошел, наконец, к завершению. Архиепископ Иоанн принял решение, и Русская православная церковь с готовностью приняла его и те общины, тех священнослужителей, которые готовы за ним последовать, это большое и радостное событие", - сказал он ТАСС.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже, чьи приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана митрополитом Евлогием (Георгиевским) в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. В ответ на это решение патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

Синод Константинопольского патриархата на заседании 29-30 августа принял решение выдать архиепископу Хариупольскому Иоанну отпускную грамоту и освободить его от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. В ответ на это архиепископ Иоанн заявил, что по-прежнему является главой архиепископии и не признал решение Константинополя о своей замене. Соответствующее заявление распространил его секретариат.

На Генеральной ассамблеи архиепископии, состоявшейся 7 сентября, 58% приходов проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. В то же время устав организации предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто. После этого заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что священники и общины архиепископии, которые выразят желание перейти в Русскую православную церковь (РПЦ), могут быть приняты в нее индивидуально.