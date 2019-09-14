Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре достиг самой высокой отметки за последние годы

СИНГАПУР, 14 сентября. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре из-за сильных лесных пожаров в соседних районах Индонезии впервые за три года превысил в субботу отметку в 100 единиц. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Национальном агентстве по окружающей среды, данный уровень считается "нездоровым".

"Когда индекс загрязнения превышает данную отметку, мы рекомендуем детям, пожилым и беременным воздержаться от прогулок на открытых пространствах, кроме того, отказаться от активной физической деятельности. В случае ухудшения состояния незамедлительно обращаться за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве. Как рассказали в агентстве, такая ситуация сохранится как минимум еще сутки, поскольку не ожидается изменения направлений ветров, которые принесли сильное задымление из соседних провинций Индонезии.

Помощь в тушении лесных пожаров, бушующих на островах Калимантан и Суматра, предложили власти Малайзии и Сингапура. Однако в Джакарте уверены, что способны самостоятельно справиться с проблемой. Руководитель правового управления Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Расио Сани заявил в субботу о намерении применить к компаниям, уличенным в поджогах лесов, самые серьезные меры вплоть до тюремного заключения. По данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, прямой экономический ущерб от возгораний обходится республике в $16,1 млрд.

В Индонезии в 2015 году были зафиксированы одни из самых масштабных лесных пожаров в истории страны. Тогда в результате них погибли 24 местных жителя. Согласно данным Всемирного банка, было уничтожено 2,6 млн га лесов и сельскохозяйственных угодий. Кроме того, соседние страны, в первую очередь Сингапур и Малайзия, а также частично Лаос, Таиланд и Филиппины пережили сильнейшее за всю историю задымление, вызванное лесными пожарами. Основной причиной пожаров является бесконтрольная деятельность крестьян и мелких предприятий, которые умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий.