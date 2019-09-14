Соревнования киборгов пройдут в Краснодаре на фестивале науки, технологий и искусства

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль "Geek Picnic-2019" стартовал в субботу в Краснодаре, где можно увидеть соревнования киборгов и шоу иллюзий, посетить интерактивные мастер-классы, испытать капсулу виртуальной реальности, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"15 сентября состоятся соревнования киборгов, шоу иллюзий, встречи с Артуром Шарифовым (блогер-миллионник), основателем проекта СМТ Борисом Цацулиным, резидантами канала Vert Dider и др. Пройдут лекции "Эмоции роботов", "Дизайн новых материалов", "Гипноз и наука" и десятки других", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщила ТАСС PR-директор фестиваля науки, технологий и искусства Анна Филатова, на "Geek Picnic" съехались 53 лектора со всей России, которые в течение двух дней проведут интерактивные мастер-классы на разные темы. Фестиваль проходит в Краснодаре уже в третий раз, и в этом году он развернулся на территории площадью 20 тыс. кв. м, где гости смогут испытать ультрасовременную капсулу виртуальной реальности, погрузиться в тему кинематографа и пройти интеллектуальные квесты.

"Мы внедрили уникальные форматы, например, у нас гигантская детская зона. Но это не просто сладкая вата и батуты. Детская зона предусматривает глубокое погружение в мир науки, в какие-то важные для ребенка истории развивающие. Они на месте могут получить электричество из фруктов, делать роботов, программировать, моделировать 3D", - рассказала Филатова.

В вечернюю программу фестиваля войдут косплей-шоу и выступления музыкальных групп. В зоне "Экспо" покажут экзоскелеты, изобретения Николы Теслы, организуют выставку черепов от Тимирязевского музея и показ космических аппаратов.