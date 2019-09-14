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Папа Римский Франциск высказался против пожизненного заключения

Понтифик считает, что это ограничивает право человека на новое начало

ВАТИКАН, 14 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает пожизненное заключение ограничением надежды на новое начало. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в субботу в ходе встречи с представителями пенитенциарной полиции.

"Пожизненное заключение не предлагает решения проблем, но представляет проблему. Потому что нельзя лишать права на новое начало", - сказал понтифик. "Каждое общество, - продолжил он, - обязано поддерживать надежду и делать все, чтобы наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения". Франциск также отметил, что "переполненные тюрьмы становятся источником гнева", а не "местом исправления".

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Франциск (Папа Римский)Ватикан
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