Папа Римский Франциск высказался против пожизненного заключения

ВАТИКАН, 14 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает пожизненное заключение ограничением надежды на новое начало. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в субботу в ходе встречи с представителями пенитенциарной полиции.

"Пожизненное заключение не предлагает решения проблем, но представляет проблему. Потому что нельзя лишать права на новое начало", - сказал понтифик. "Каждое общество, - продолжил он, - обязано поддерживать надежду и делать все, чтобы наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения". Франциск также отметил, что "переполненные тюрьмы становятся источником гнева", а не "местом исправления".