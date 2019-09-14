Замглавы МЧС открыл в Пятигорске XVII чемпионат по служебно-прикладному виду спорта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев открыл XVII чемпионат по служебно-прикладному виду спорта "Многоборье спасателей МЧС России" в Пятигорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Сегодня в Пятигорске собрались не спортсмены - здесь профессиональные спасатели. Спасатели, которые ежедневно выполняют свою функциональную задачу. Мы с вами не встречались с 2015 года, я думаю, что теперь каждый год мы эту традицию будем соблюдать", - цитирует Барышева пресс-служба.

В соревнованиях участвуют 19 команд, включая команду из Белоруссии. По традиции на торжественной церемонии открытия каждой команде преподнесли душистый ставропольский каравай. Отдавая дань памяти погибшим пожарным и спасателям, в небо были выпущены белые голуби.

До 24 сентября команды будут соревноваться на пяти дистанциях согласно Единой всероссийской спортивной классификации. Спасатели проявят себя в таких испытаниях, как поисково-спасательные работы в условиях природной среды, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера и на акватории. Также они выполнят комбинированные силовые упражнения на перекладине, пройдут кросс-эстафеты на 3 км.

Организаторы уверены, что спасатели из разных регионов смогут не только проявить свое мастерство, но и обменяться накопленным опытом работы. "Победители будут награждены памятными призами и грамотами", - сообщили в пресс-службе.