Аэронавт из Крыма победил на фестивале воздухоплавания на Ставрополье

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота, и переходящий кубок "Икар" - главный приз фестиваля "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России", проходящего на Ставрополье с 7 по 14 сентября, завоевал пилот воздушного шара из Феодосии Сергей Белорусов, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия фестиваля.

"Сегодня завершился пятый кубок по воздушному биатлону (главная спортивная дисциплина фестиваля - прим. ТАСС), победителем которого стал пилот из Феодосии Сергей Белорусов. Второе место занял пилот Михаил Летуновский из Москвы, третье - Владислав Предыбайло из Ессентуков", - рассказал журналистам организатор фестиваля, президент федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.

Ненашев добавил, что крымчанин Белорусов уже в третий раз подряд становится победителем фестиваля и хранит у себя переходящий кубок "Икар". "Постоит у меня годик и на следующий год привезу опять сюда", - отметил Сергей Белорусов, уточнив, что он становился призером и самого первого фестиваля воздухоплавания, проходившего на Ставрополье.

Впервые фестиваль воздухоплавания прошел в 1998 году в Железноводске. За эти годы в нем поучаствовали 28 команд из разных стран и городов, в том числе воздушные пилоты из Украины, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Польши, Германии, Армении.

С 2016 года фестиваль стал идти, вместо традиционных трех дней, целую неделю. Два года назад в программу фестиваля было включено состязание за Кубок Федора Конюхова, фрагмент оболочки аэростата, облетевшего Землю, с автографом знаменитого путешественника.