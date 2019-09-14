РПЦ не принимает в расчет мнение Константинополя по поводу Архиепископии русских приходов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мнение Константинопольского патриархата о том, что Русская православная церковь (РПЦ) приняла в каноническое общение архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, нерелевантно. Об этом заявил ТАСС в субботу врио пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В конце августа Константинопольский патриархат принял решение выдать Иоанну отпускную грамоту и освободить его от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. В ответ на это архиепископ заявил, что по-прежнему является главой Архиепископии и не признал решения Константинополя о своей замене.

"Позиция Фанара [исторический район, где расположена резиденция константинопольского патриарха, синоним понятия "Константинопольский патриархат"] в данном вопросе нерелевантна. Русская церковь никогда не рассматривала переход митрополита Евлогия [основателя Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе] и общин нынешней Архиепископии в юрисдикцию Константинополя как канонически законный <...> Да и Константинопольский патриарх в 1931 году принимал их "временно", до нормализации положения Русской церкви", - сказал он ТАСС.

Глава Синодального отдела отметил, что нерелевантной позицию Константинопольского патриархата в отношении Архиепископии русских приходов сделали его собственные действия. "В ситуации отсутствия канонического общения с Фанаром вдвойне странно было бы учитывать их позицию по данному вопросу. Кроме того, Фанар ведь "распустил" Архиепископию, не спросив, замечу, мнения ни ее архиерея, ни клира и мирян", - добавил он.

По мнению врио пресс-секретаря патриарха, принятие в общение главы Архиепископии архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето) - событие исторического масштаба. "Произошло поистине историческое событие: начат процесс воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью. Это, в свою очередь, завершает процесс церковных разделений в зарубежье, порожденных революцией и гражданской войной", - подытожил он.

История вопроса

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже, чьи приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана митрополитом Евлогием (Георгиевским) в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже Архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. В ответ на это решение патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

На Генеральной ассамблее архиепископии, состоявшейся 7 сентября, 58% приходов проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. В то же время устав организации предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто. После этого заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что священники и общины Архиепископии, которые выразят желание перейти в РПЦ, могут быть приняты в нее индивидуально.