МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму. Об этом сообщила журналистам в субботу председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации при ООН.

"Москва объявляет старт программы амбассадоров. Первым послом нашего прекрасного города станет Вячеслав Фетисов, которого не нужно представлять ни в одной точке мира. Я от имени московского туризма, правительства Москвы хотела бы вручить ему знак "Discover Moscow" ("Открой Москву") как символ того, что он является первым послом Москвы в мире", - сказала Проничева.

Она отметила, что амбассадор назначается бессрочно, его задача - рассказывать о городе на международных площадках.

"Это неожиданно и волнительно, я здесь родился, вырос, состоялся, буду стараться все сделать, чтобы о моем замечательном городе знал мир, все, что связано с инновациями, с тем, что Москва предлагает жителям от комфорта в жизни до образования, сбережения наследия, культуры. Уверен, мы потихоньку сможем стать городом номер 1 в мире", - сказал Фетисов.

Выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН проходит в Москве 14 и 15 сентября. Участники встречи обсудят отраслевые вопросы, а также познакомятся с историей и культурой главного российского мегаполиса.