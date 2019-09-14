{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму

Двукратный олимпийский чемпион будет рассказывать о городе на международных площадках

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму. Об этом сообщила журналистам в субботу председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации при ООН.

"Москва объявляет старт программы амбассадоров. Первым послом нашего прекрасного города станет Вячеслав Фетисов, которого не нужно представлять ни в одной точке мира. Я от имени московского туризма, правительства Москвы хотела бы вручить ему знак "Discover Moscow" ("Открой Москву") как символ того, что он является первым послом Москвы в мире", - сказала Проничева.

Она отметила, что амбассадор назначается бессрочно, его задача - рассказывать о городе на международных площадках.

"Это неожиданно и волнительно, я здесь родился, вырос, состоялся, буду стараться все сделать, чтобы о моем замечательном городе знал мир, все, что связано с инновациями, с тем, что Москва предлагает жителям от комфорта в жизни до образования, сбережения наследия, культуры. Уверен, мы потихоньку сможем стать городом номер 1 в мире", - сказал Фетисов.

Выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН проходит в Москве 14 и 15 сентября. Участники встречи обсудят отраслевые вопросы, а также познакомятся с историей и культурой главного российского мегаполиса.

Теги
Россия
Глава СК поручил узнать число реабилитационных центров РФ, где незаконно удерживают людей
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в ходе проведенных обысков уже были задержаны подозреваемые и освобождены 50 человек
Читать полностью