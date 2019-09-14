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Глава СК поручил узнать число реабилитационных центров РФ, где незаконно удерживают людей

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в ходе проведенных обысков уже были задержаны подозреваемые и освобождены 50 человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, сколько в России реабилитационных центров, которые незаконно удерживают людей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, на личном приеме в Санкт-Петербурге двое граждан пожаловались Бастрыкину на такой центр, который не имеет права осуществлять медицинскую деятельность, а людей удерживают насильно, незаконно лишая их свободы. Также персонал совершает другие противоправные действия в отношении пациентов.

"Александр Бастрыкин заверил заявителей, что расследование уголовного дела будет полным и объективным", - сообщила Петренко. Следователи всесторонне изучают данные, полученные от свидетелей и потерпевших. Уже проведены обыски, в том числе в аналогичных учреждениях, задержаны подозреваемые, освобождено 50 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

"И это только начало масштабной работы по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным проанализировать данную ситуацию и установить, как много подобных "центров помощи" сегодня действует по всей стране", - сообщила представитель СК.

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