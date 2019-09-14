Москва подписала меморандум с Всемирной туристской организацией ООН

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы подписали в субботу с Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) меморандум о взаимопонимании, который позволит российской столице напрямую взаимодействовать с различными международными организациями в сфере развития туризма.

Подписание прошло в рамках Московской выездной программы на 23-й сессии Генассамблеи ЮНВТО.

"Это официальный документ о взаимопонимании, подтверждающий статус Москвы как участника ЮНВТО. ЮНВТО - это 158 стран, большое количество международных организаций, в том числе диджитальных (цифровых). Это соглашение дает прежде всего возможность контактировать напрямую с этими организациями при поддержке ЮНВТО", - сообщила журналистам председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на Московской выездной программе в рамках сессии Генассамблеи ЮНВТО.

Согласно тексту меморандума, стороны будут сотрудничать в повышении туристской привлекательности Москвы. Кроме того, столица будет обмениваться знаниями с участниками ЮНВТО и внедрять передовой опыт в области развития туризма, создания программ развития профессиональной квалификации.

Всемирная туристская организация при ООН занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Это ведущая международная организация в сфере туризма со штаб-квартирой в Мадриде. В столичном комитете по туризму отметили, что Москва является аффилированным членом ЮНВТО с 1999 года, но меморандум о взаимопонимании между правительством Москвы и ЮНВТО подписан только сейчас.

Выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН проходит в Москве 14 и 15 сентября. Участники встречи обсудят отраслевые вопросы, а также познакомятся с историей и культурой главного российского мегаполиса.