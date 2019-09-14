РПЦ запускает просветительский проект для слабослышащих

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Синодальный отдел по делам молодежи Московского патриархата создает культурный и просветительской проект для слабослышащей молодежи. Об этом сообщает в субботу официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"По благословению епископа Истринского Серафима Синодальный отдел по делам молодежи начал подготовку проекта "Мир культуры и искусства. Экскурсии для людей с ограниченными возможностями по слуху", направленного на поддержку проживающих в Москве молодых людей в возрасте 16-30 лет с ограниченными возможностями по слуху", - говорится в пресс-релизе.

Проект включает в себя комплекс культурных и творческих мероприятий, которые будут проходить в музеях и художественных галереях столицы. Желающие смогут принять участие в лекциях и экскурсиях, которые будут проводиться опытными специалистами в области культуры и искусства в сопровождении переводчика жестового языка, добавила пресс-служба РПЦ.

По информации сайта РПЦ, в сентябре 2019 года проект "Мир культуры и искусства. Экскурсии для людей с ограниченными возможностями по слуху" стал одним из победителей конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.