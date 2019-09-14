Севастополец рассказал, как освобожденных по обмену с Украиной встретили в Москве

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Житель Севастополя Александр Валехидис, который вернулся в город после пяти лет заключения на Украине, рассказал, что в Москве ради прибывших по обмену перекрывали трассу, а по прибытии в столицу помогли решить вопрос с документами и билетами домой.

"С этим [перелетов] никаких вопросов не было, и приняли хорошо: шикарный был выезд из аэропорта, из Внуково - километров пять кольцевой автодороги остановили, ехали на 16 машинах. Почувствовали, что прилетели на Родину", - сказал Валехидис во время встречи с депутатом Госдумы Дмитрием Беликом, который участвовал в работе по освобождению севастопольцев.

Он добавил, что после возвращения освобожденным с Украины помогли решить вопросы с документами и билетами.

Первые дни после прибытия в столицу они жили в подмосковном санатории. "Кормили так, что начали переживать за свое здоровье - там [на Украине] изголодали, и ели без удержу", - отметил севастополец.

Валехидис также рассказал, что вернуться домой ему удалось только с третьей попытки. В 2014 году его должны были отправить в группе на обмен из СИЗО Львова, однако по его документам был отправлен другой человек. Вторая попытка была в 2017 году, и мужчина даже получил на роспись документы о помиловании и справку об освобождении, но обмен, по его данным, был сорван украинской стороной.