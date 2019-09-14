Первокурсники в Ингушетии приняли участие в параде российского студенчества

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Первокурсники единственного вуза Ингушетии - ИнгГУ, - приняли участие в параде российского студенчества. Шествие состояло из более 1 тыс. новых студентов, рассказала ТАСС пресс-секретарь вуза Мадина Галаева.

"В Магасе прошел парад российского студенчества - более 1 тыс. первокурсников с транспарантами и табличками факультетов, на которых теперь будут учиться, прошли по главной улице города. Ребята принесли присягу, таким образом, пообещав хорошо учиться, прошли посвящение в студенты, им вручили символическую зачетную книжку и ключ к знаниям. Также ребят поздравили выпускники нашего вуза - олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев и чемпион M-1 в легчайшем весе Мовсар Евлоев", - сказала Галаева.

По ее словам, деканы обратились с напутственными словами к новым ученикам своих факультетов, а после на площадке перед университетом прошел концерт и ловзар (традиционные народные гулянья).

"Сегодня вы стали студентами Ингушского государственного университета, у вас впереди несколько лет, которые запомнятся на всю жизнь и во многом определят то, какой она станет в дальнейшем. Впереди у вас яркая, насыщенная событиями студенческая жизнь. Вы сделали важный шаг, и выбор будущей профессии открывает перед вами новую страницу жизни", - передает пресс-служба вуза слова проректора по воспитательной части Раисы Булгучевой.

Парад российского студенчества начиная с 2002 года проходит ежегодно в сентябре.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году. В составе университета 10 факультетов, 43 кафедры, Инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований, Центр повышения и переподготовки кадров, подготовительное отделение, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Университет в 2016 году стал победителем Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".