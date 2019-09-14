Скорость шаров - 60 км/ч. Фестиваль воздухоплавания завершился на Ставрополье

В течение недели 15 воздушных шаров с изображениями смайликов, флагов и гербов Ставропольского края, города Ессентуки, а также аэростат в форме сердца и аэростат "Россия", на котором в этом году был выполнен рекордный полет в тропосферу, по утрам парили в небе над Кавминводами. Аэронавты соревновались за кубок по "Воздушному биатлону", который не проводится больше нигде в мире.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. XXI фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России", который завершился в субботу в городах Кавказских Минеральных Вод, стал самым высокоскоростным в своей истории: шары в небе зачастую разгонялись до 60 км/ч, сообщили аэронавты и организаторы. Фестиваль, который проходил в Железноводске, Кисловодске и Ессентуках с 7 по 14 сентября, закрыли награждением победителей во всех шести дисциплинах, а вот шоу ночного свечения аэростатов из-за ветра пришлось отменить, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия фестиваля.

Предельно допустимая скорость

Воздушные потоки на Северном Кавказе в это время года обычно идеальные для полетов, рассказывает организатор фестиваля, президент федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев, уточняя, что всю эту неделю "погода не баловала". "Были сильные ветра, полеты были очень жесткие. Очень жесткий спорт получился. Молодежь быстро "сдулась". Опытные пилоты вышли вперед", - добавляет Ненашев, поясняя, что допустимая скорость ветра для подъема шара - 5 м/с, но в полете аэростаты разгонялись до 60 км/ч.

Лидером первого дня соревнований воздухоплавателей стал 81-летний пилот Михаил Найдорф из Долгопрудного на воздушном шаре "Профессор Данилов", но во второй день его обошли молодые конкуренты. "Пока здоровье есть, пока меня медицина пропускает, я летаю. Это работа, чтобы поднять аэростат, нужны достаточно большие физические силы и команда. В одиночку не справишься, необходимо три-четыре человека. Аэростат весит около 350 кг", - говорит журналистам Найдорф.

"Я здесь сделал свой рекорд - двигался со скоростью 67 км/ч на шаре. Я летал со скоростью 60 км/ч, но с такой скоростью еще не летал", - рассказывает пилот воздушного шара из крымской Феодосии Сергей Белорусов, который в третий раз подряд стал победителем фестиваля и получил перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота, а также переходящий кубок "Икар" - главный приз.

Белорусов отмечает, влечет на Кавминводы дружеская атмосфера и роскошные панорамы: "особенно, когда Эльбрус виден, как сегодня было, мы на него смотрели с высоты 3 тыс. м". "У нас в Крыму - равнина, потоки разнообразные. Здесь - вершины. Потоки отличаются сильно", - добавляет Белорусов.

Единственный в мире "воздушный биатлон"

В классическом воздухоплавании пилоты пролетают над крестами на земле и сбрасывают маркеры - чем ближе к цели, тем лучше результат. В воздушном биатлоне - используются лазерные ружья, из которых аэронавты стреляют по мишеням, поясняет Ненашев. "В этом году соревнования по биатлону как никогда себя проявили. Жители городов видели, как шары клубились вокруг одного шара. Это было со стороны красиво, а для спортсменов это было очень интересно", - рассказывает президент федерации воздухоплавания Ставрополья.

В полете каждый участник фестиваля выполнял четыре упражнения: три биатлонных и одно задание на особый кубок - пролететь, к примеру, как можно ближе к фонтану на главной площади Ессентуков или памятнику Ленину в Железноводске. А крымчанин Сергей Белорусов уже во второй раз завоевал кубок Федора Конюхова, учрежденный после рекордной кругосветки российского путешественника на воздушном шаре, рассказывает Ненашев. Задача аэронавта в том, чтобы, поднявшись из определенной точки, вернуться обратно как можно ближе к ней, используя потоки ветра. Белорусов приземлился в 11 м от места старта, добавляет организатор фестиваля.

Новая дисциплина на максимальное расстояние полета - Кубок пятигорского отделения Русского географического общества, - отмечает Ненашев, неожиданно увлекла пилотов. "За него такая борьба развернулась, что на будущий год будем пересматривать даже призы", - говорит президент федерации воздухоплавания Ставрополья и уточняет, что первым обладателем награды стал пилот из Уфы Руслан Кильмаматов.

Шары - бренд Ставрополья

Фестиваль воздухоплавания зародился в Железноводске в 1998 году, но впоследствии более 10 лет проводился в других городах-курортах Кавминвод, рассказывает глава Железноводска Евгений Моисеев. "И вот в прошлом году удалось вернуть его в Железноводск. На самом деле это очень важно для развития туризма", - отмечает мэр.

В Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставрополья сообщили, что впервые фестиваль воздухоплавания организован сразу в трех городах. "За время проведения фестиваль превратился в один из брендов Ставрополья. Многие отдыхающие рассчитывают свой отдых в регионе на период проведения мероприятия", - сказал ТАСС глава краевого Минтуризма Александр Трухачев и добавляет, что в разные годы участниками мероприятия становились воздухоплаватели из ОАЭ и Германии.

Фестиваль завершился общим стартом шаров, когда ветер еще позволял удерживать купола и двигаться по заданному маршруту. Четыре аэростата, в том числе "Россия" под управлением Виталия Ненашева, на закате поднялись в воздух и, обогнув озеро Железноводское, скрылись за верхушками деревьев.