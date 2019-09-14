Восхождение на Эльбрус на лошадях карачаевской породы состоялось впервые за 20 лет

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Всадники из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии впервые за 20 лет поднялись на западную вершину горы Эльбрус на лошадях карачаевской породы. Об этом в субботу ТАСС рассказала организатор проекта Марика Хубиева.

"Сегодня утром завершилось восхождение на Эльбрус на лошадях карачаевской породы в честь 20-летия восхождения на западную вершину. В 1999 году было восхождение на западную вершину на лошадях данной породы, и Асхат Гузоев, Аслан Алтуев и Аслан Хубиев с лошадями Боз и Дамлы повторили его. Целью восхождения было испытание на выносливость карачаевской породы лошадей, так как 5642 м - это нереальная высота для лошади", - сказала Хубиева.

Участник восхождения Асхат Гузоев рассказал ТАСС, что за последние 20 лет повторить подъем с лошадьми никому не удавалось. "Было нелегко. Подъем на вершину - очень сложный процесс даже для человека, но лошади стойко перенесли его. За последние 20 лет восхождение на Эльбрус с лошадьми никому не удавалось повторить", - сказал Гузоев.

Он отметил, что провести подъем планировалось в конце июля, однако из-за большого потока туристов мероприятие было перенесено. Подготовка к восхождению продолжалась около недели, каждый день участники пробовали взять новую высоту. Подъем начался с поляны 13 сентября в 22:20 мск, а завершился 14 сентября около 10:00.