Стоимость украденного из английского дворца золотого унитаза оценили в $6 млн

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Стоимость золотого унитаза, который был в субботу утром украден из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, составляет около $6 млн. Об этом британскому агентству Press Association сообщил главный управляющий дворца Доминик Хэр.

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет $1,25 млн, однако по словам Хэра, в действительности эта цифра почти в пять раз больше. Украденный унитаз является произведением итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, выставка работ которого открылась во дворце в четверг. По версии полиции, группа злоумышленников проникла в Бленейм в ночь на субботу и похитила экспонат, арендованный у Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Исходя из заявленной стоимости унитаза и текущих цен на драгоценные металлы, вес изделия составляет по меньшей мере 100 кг.

"Наша система охраны очень хорошо продумана. Подобных инцидентов на памяти последних поколений не случалось, однако события последних суток дают повод пересмотреть некоторые из элементов этой системы, - сказал Хэр. - Когда дорогостоящее произведение искусства экспонируется, всегда существует риск, но этот риск того стоил. Даже в этой ситуации необходимо признать, что риск был оправдан".

По словам Хэра, Каттелан, присутствовавший на открытии выставки в Бленейме, был "потрясен и шокирован" известием о краже. Управляющий добавил, что полиция продолжает расследование, из-за проведения которого Бленейм в субботу был закрыт для посетителей, однако, начиная с воскресенья, имение герцогов Мальборо, где в 1874 году появился на свет будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, вновь откроет свои двери для туристов. К настоящему моменту полиция задержала 66-летнего мужчину по подозрению в причастности к похищению, и надеется напасть на след его возможных сообщников.

О скульптуре

Сатирическая скульптура Каттелана под названием "Америка" была создана им в 2016 году специально для Музея Гуггенхайма после пятилетнего творческого перерыва . Своей формой она полностью повторяет фаянсовые унитазы в уборных музея и была установлен в одной из них. К двери туалета был приставлен охранник, а уборщик каждые 15 минут чистил золотое изделие. По оценкам администрации музея, по меньшей мере 100 тыс. посетителей воспользовались предоставленной им возможностью для "беспрецедентно интимного взаимодействия с произведением искусства".

"Унитаз Каттелана намекает на излишества, характерные для современного рынка произведений искусства, но также навевает мысли об американской мечте и открытых для каждого возможностях. Его утилитарность в конечном итоге напоминает нам о неизбежных физических потребностях, общих для всех представителей человеческого рода", - говорится на сайте Музея Гуггенхайма.

Инцидент с Белым домом

С похищенной скульптурой связан курьез, о котором американская пресса писала в январе 2018 года. По сообщениям газеты The Washington Post, президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья попросили Музей Гуггенхайма временно предоставить им картину нидерландского живописца Винсента Ван Гога для украшения Белого дома. Однако руководство музея отказало им, предложив взамен золотой унитаз Каттелана.

"Мы сожалеем, что не можем выполнить вашу просьбу, но надеемся, что это специальное предложение может заинтересовать вас. Это, безусловно, чрезвычайно ценный и довольно хрупкий экспонат, но мы предоставим всю необходимую техническую документацию по установке и уходу за ним", - говорится в попавшем в распоряжении издания письме, которое в ответ на полученный запрос направила в Белый дом куратор Музея Гуггенхайма Нэнси Спектор.

Американские президенты традиционно обращаются в различные музеи с просьбами предоставить им на время экспонаты для украшения интерьеров Белого дома. Впрочем, в администрации Трампа так и не подтвердили, действительно ли первая семья США хотела взять из Музея Гуггенхайма картину Ван Гога "Пейзаж со снегом" (1888), но получила лишь язвительный ответ Спектор, которая является противницей Трампа и проводимой им политики.