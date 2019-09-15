В пяти регионах России 15 сентября стартует система мониторинга питания

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 15 сентября начинает проведение мониторинга питания различных групп населения, включая детей, в пяти российских регионах в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

"Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов", - приводятся в сообщении слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В качестве пилотных регионов для проведения исследования выбраны Республика Башкортостан, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.

Мониторинг будет организован путем опроса или анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание детей. Проводить исследования будут специалисты Роспотребнадзора и ученые из Института питания и других научно-исследовательских центров Московской области, Перми и Новосибирска.