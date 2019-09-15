Экспертиза выявила психические отклонения у москвички, бросившей сына в "Лосином острове"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке "Лосиный остров" в феврале этого года. Как сообщил ТАСС источник, обвиняемая на момент совершения преступления находилась в невменяемом состоянии.

По его словам, психолого-психиатрическая экспертиза проведена в институте имени Сербского. "Экспертное заключение говорит, что у нее были выявлены психические отклонения на момент совершения преступления", - сказал собеседник агентства, добавив, что Куликова после прохождения экспертизы переведена в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка".

Другой источник сообщил ТАСС, что следствие добавило Куликовой обвинение по статье 156 УК РФ ("Жестокое обращении с детьми"). "Она отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но не возражает, что поступила жестоко, послушав советчиков", - отметил собеседник агентства.

Инцидент в "Лосином острове"

18 февраля 33-летняя Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, а он убежал и не вернулся. Как сообщали в Главном следственном управлении, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ей предъявлено обвинение.