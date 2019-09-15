Умер академик РАН Виктор Ивантер

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский ученый - экономист, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер умер в воскресенье в возрасте 83 лет. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы РАН.

"15 сентября скончался выдающийся российский ученый-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН", - сказал собеседник агентства.

Ивантер родился в Москве в 1935 году. Учился в Московском государственном экономическом институте. С 1961 года занимался экономической наукой, специализировался на наиболее актуальных направлениях. Более 30 лет трудился в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, возглавлял его, а с 2018 года был научным руководителем.

Академика Ивантера считают основателем отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования.