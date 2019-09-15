ВАТИКАН, 15 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и продолжает молиться за урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом понтифик заявил в воскресенье в ходе традиционной воскресной проповеди.

"На прошлой неделе произошел долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной. Я счастлив за освобожденных людей, которые смогли обнять своих близких, и продолжаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за мир на востоке Украины", - сказал Франциск.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди них оказались и 24 украинских моряка. Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Со 2 по 10 сентября в Риме проходил синод Украинской грекокатолической церкви, с представителями которой встречался глава Римско-католической церкви.