Патриарх Кирилл назвал вхождение западноевропейских приходов в РПЦ воссоединением народа

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ знаменует закрытие темы разделения российского народа после революции 1917 года и последовавшей гражданской войны. Об этом заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в храме Святой княгини Ольги в Останкино.

"Архиепископ Иоанн, который пребывает в Париже и возглавляет ту самую часть русской эмиграции, которая не принадлежала Русской зарубежной церкви и не принадлежала Московскому патриархату, направил мне прошение о воссоединении с Русской православной церковью. <...> Открыв это прошение, я понял, что это деяние исполнено многих смыслов, потому что реализация этого прошения закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей. И то, что это произошло в первый день церковного нового года, помогает понять, что это воссоединение навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит", - сказал он.

14 сентября Русская православная церковь приняла обращение архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. В ответ на это решение патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления. Синод Константинопольского патриархата на заседании 29-30 августа принял решение выдать архиепископу Хариупольскому Иоанну отпускную грамоту и освободить его от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. В ответ на это архиепископ Иоанн заявил, что по-прежнему является главой архиепископии, и не признал решение Константинополя о своей замене.

На Генеральной ассамблее архиепископии, состоявшейся 7 сентября, 58% приходов проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. В то же время устав организации предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто. После этого заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что священники и общины архиепископии, которые выразят желание перейти в Русскую православную церковь (РПЦ), могут быть приняты в нее индивидуально.